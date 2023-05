Prefeitura de Fortaleza abre seleção pública com 4.549 vagas para professores substitutos

A Prefeitura de Fortaleza abriu seleção pública com 4.549 vagas para formação de cadastro de reserva de professores substitutos da rede municipal de ensino. São 2.713 para pedagogia e pedagogia bilíngue e 1.836 para áreas específicas.

As inscrições podem ser feitas até 5 de junho no Canal de Concurso e Seleções, e a taxa é R$ 110. A seleção é destinada ao preenchimento de vagas que surjam dentro do prazo de validade do certame, que é de dois anos.

>>> Acesse o edital para pedagogia

>>> Acesse o edital para áreas específicas

A prova objetiva ocorre na manhã do dia 25 de junho para candidatos das áreas específicas e de tarde para candidatos da pedagogia. O resultado preliminar sai no dia 4 de julho, enquanto o final fica para o dia 7 de julho.

Requisitos para inscrição

Estão aptos à seleção pública quem tem licenciatura em pedagogia e nas disciplinas ligadas às áreas específicas. Os candidatos que almejam a área bilíngue devem ter diploma de conclusão de nível superior ou formação curricular, ou complementar em libras.

"Os aprovados serão convocados pela Secretaria Municipal da Educação (SME), sendo que a ordem de chamada de lotação obedecerá rigorosamente à ordem crescente de classificação final dos candidatos por área/distrito, de acordo com o interesse e conveniência da Administração Municipal", informa a Prefeitura.

Confira as áreas específicas da seleção