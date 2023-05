Cogerh abre seleção para estágio de nível superior em Limoeiro do Norte e Fortaleza

A Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh) está em busca de estagiários de nível superior para a Gerência de Contabilidade em Fortaleza e na Gerência Regional de Limoeiro do Norte.

Os processos seletivos estão abertos até o dia 22 de maio e os interessados podem se inscrever através do portal do CIEE ou enviando seu histórico escolar e currículo atualizado para o endereço de e-mail lucas.lima@cogerh.com.br. É importante especificar a vaga desejada no assunto do e-mail.

O período de estágio será de um ano, a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Companhia.

Benefícios

Os estagiários terão jornada de 20 horas semanais, com 4 horas diárias durante a manhã ou tarde. O valor da bolsa oferecida é de R$ 671,95 mensais. Em Fortaleza, a seleção está focada em estudantes de Ciências Contábeis a partir do 4º semestre da graduação, com habilidades em Pacote Office.

Já em Limoeiro do Norte, o foco é em estudantes de Letras, Marketing, Comunicação ou Serviço Social, a partir do 4º semestre da graduação. Neste caso, é interessante que o candidato tenha habilidades em Pacote Office, conhecimento em mídias sociais e boa redação.

As atividades a serem desempenhadas pelos estagiários são diferentes em cada localidade. Em Limoeiro do Norte, será necessário realizar a cobertura das atividades dos Comitês das Sub-bacias do Baixo e do Médio Jaguaribe, produzindo conteúdo para site e redes sociais, além de auxiliar no Núcleo de Gestão Participativa da Regional. Em Fortaleza, as atividades serão voltadas para a Contabilidade da Companhia.