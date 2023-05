Ufes lança cursos gratuitos on-line com certificado; veja como se inscrever

A Universidade Federal do Espírito Santos (Ufes) lançou cursos gratuitos on-line, em uma plataforma, nesta quarta-feira (10). Os cursos são de curta duração e podem ser realizados onde quiserem. Há emissão de certificado, reconhecido pelo Ministério da Educação.

Os cursos são totalmente a distância e anti-intuitivos. Não é obrigatório ser aluno da instituição para se inscrever em qualquer uma das modalidades disponíveis. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da instituição.

A iniciativa é da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), em parceria com a Superintendência de Educação a Distância (SEAD) e com a Secretaria de Relações Internacionais (SRI). A plataforma Moocqueca faz parte das comemorações de aniversário de 69 da Ufes.

Caso o aluno conclua, no mínimo 70% da matriz curricular do curso, haverá a emissão do certificado online e gratuito, reconhecidos pelo Ministério da Educação. O número de vagas por curso é limitado. Não há pré-requisitos requeridos para ingressar em qualquer um dos cursos.