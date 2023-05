Inscrições para o concurso da Guarda Municipal de Fortaleza são prorrogadas; veja nova data

As inscrições para o concurso público da Guarda Municipal de Fortaleza foram prorrogadas. Interessados têm, agora, até 17 de maio para manifestar interesse em participar do certame no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional e Assistencial Nacional (Idecan). São ofertadas, ao todo, mil vagas para entrada imediata.

Do total de vagas, 750 são para ampla disputa, 50 para pessoas com deficiência e 200 para pessoas pretas e pardas. A carga horária é de 240 horas mensais, com remuneração inicial de R$ 3.152,78, além de auxílio-alimentação e outros benefícios inerentes ao desempenho da função.

Para se inscrever, é preciso ter nível médio e 18 anos completos no dia da posse. Além disso, é necessário que o candidato registre o seu número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), não podendo usar o documento de terceiros. A taxa de inscrição no concurso é de R$ 135 e o comprovante de pagamento deve ser guardado pelo concorrente.

>> Confira o edital

Etapas do concurso

O concurso será dividido em seis fases: exame intelectual, exame médico e toxicológico, teste de avaliação física, avaliação psicológica, investigação social e curso de formação.

Segundo a Prefeitura, a prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 18 de junho, terá 80 questões de múltipla escolha.

Guarda Municipal

Atualmente, a Guarda Municipal conta com um efetivo de 2.161 agentes. Os aprovados irão atuar junto a esse grupo podendo exercer atividades de defender e preservar os bens que compõem o patrimônio público municipal, manter a segurança e a integridade dos logradouros, prédios, praças e parques públicos municipais, desenvolver ações de preservação de segurança urbana, promover a segurança nos terminais de transporte coletivo, atuar na orientação e salvamento de banhistas, dentre outras atribuições.