Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (13)

Diversos concursos e seleções públicas estão com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (13), com salários que chegam a quase R$ 8 mil. Há oportunidades para candidatos com níveis médio, técnico e superior.

Algumas seleções têm prazo para inscrições terminando nesta semana. Confira a lista abaixo.

Prefeitura de Camocim

A Prefeitura de Camocim lançou edital de um novo concurso para diversas vagas, incluindo guarda municipal e agente de trânsito. As inscrições seguem abertas até o dia 29 de maio, através do site da Consulpam.

A data da prova objetiva será realizada em agosto e deve variar conforme a vaga. Já os resultados estão previstos para outubro.

Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 8.029. O concurso terá validade de dois anos.

>> Confira os cargos

Estágio na Vivo

O Programa de Estágio da Vivo está com cerca de 500 vagas abertas para 15 cidades do País, incluindo Fortaleza, no Ceará. Do total, 50% das oportunidades são dedicadas exclusivamente para candidatos negros.

Interessados precisam ser universitários, com formação entre julho de 2025 e julho de 2027. Para tecnólogos, é necessário estar cursando a partir do 2º semestre.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até o dia 19 de maio, pelo site da 99 jobs. Os selecionados poderão atuar nas seguintes áreas: Auditoria, Comercial e Negócios, Engenharia, Experiência do Cliente, Finanças, Jurídico, Marketing e Produtos, Recursos Humanos, Sustentabilidade, além de Tecnologia e Digital.

Rede Municipal de Ensino

A Prefeitura de Fortaleza abriu seleção pública de professores substitutos para Rede Municipal de Ensino. Ao todo, são ofertadas 4.914 vagas para formação de cadastro de reserva. Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de maio, por meio do Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura. O valor da taxa de inscrição é de R$ 110.

Para participar da seleção, o candidato deve ter licenciatura em pedagogia ou licenciatura que habilite para ensino nas seguintes disciplinas: artes, ciências, educação física, geografia, história, língua portuguesa, língua inglesa, matemática e ensino religioso. Para os candidatos da área bilíngue, é necessário, além do diploma de conclusão de nível superior, ter formação curricular ou complementar em Libras.

>> Veja edital para professor substituto de pedagogia

>> Veja edital para professor substituto de áreas específicas

Prefeitura de Jericoacoara

A Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara anunciou a abertura de concurso público com 301 vagas para o Poder Executivo do município. Do total de oportunidades, 10 são destinadas a pessoas com deficiência (PcD), além da formação de cadastro de reserva.

As vagas estão distribuídas em 63 cargos dos níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 1.412 a R$ 5 mil, a depender do cargo. A carga horária vai de 100h semanais a 220h, a depender do cargo também.

As inscrições podem ser feitas por meio do site da Universidade Patativa até o dia 9 de junho. O valor da inscrição para o nível fundamental é de R$ 80, para o nível médio é de R$ 120 e para o superior é de R$ 150.

Estágio na Cogerh

A Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh) está com processos seletivos de estágio de nível superior para as Gerências Regionais nas cidades de Fortaleza, Quixeramobim, Itapipoca e Limoeiro do Norte.

As inscrições devem ser feitas até 15 de maio enviando histórico e currículo atualizado ao e-mail lucas.lima@cogerh.com.br, com o nome e a vaga para a qual o candidato deseja concorrer especificados no assunto. Também é possível acessar a vaga disponível no portal do CIEE.

O estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da companhia. A jornada será de 20 horas semanais, sendo 4 horas diárias no período da manhã ou da tarde, com bolsa no valor de R$ 787,89 mensais.