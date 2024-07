Juventude Digital abre vagas para cursos nos bairros Mondubim, Barra do Ceará e Jangurussu; confira

A Prefeitura de Fortaleza está com inscrições abertas para 60 vagas em cursos presenciais gratuitos do Juventude Digital (JD), nos laboratórios dos bairros Mondubim, Jangurussu e Barra do Ceará. As capacitações ofertadas são em jogos, marketing e dados.

As inscrições devem ser feitas até quinta-feira (25), pelo site do Juventude Digital. Para isso, é preciso criar uma conta no Fortaleza Digital com endereço na Capital. Em seguida, é necessário selecionar o curso desejado, clicar em "Pré-inscrição" e aguardar a confirmação de matrícula por e-mail e na área do aluno, no site do programa.

Requisitos

Para participar, é preciso ter entre 15 e 29 anos, morar em Fortaleza e ser, prioritariamente, egresso ou estudante da rede pública de ensino. Também serão priorizados moradores de bairros com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) baixo ou muito baixo.

São disponibilizadas seis turmas, sendo duas de cada curso, e as aulas acontecem nos laboratórios do JD localizados nos Cucas Mondubim, Barra do Ceará e Jangurussu.