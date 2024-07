Prouni 2024 abre inscrições para 2º semestre nesta terça (23); veja como solicitar bolsa

As inscrições para as vagas do segundo semestre de 2024 do Programa Universidade Para Todos (Prouni) começam nesta terça-feira (23), através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Ao todo, são ofertadas 243.850 bolsas, e os interessados podem se candidatar gratuitamente até a próxima sexta-feira (26).

A iniciativa oferta bolsas de estudos integrais — 100% do valor da mensalidade — e parciais — 50% — em instituições privadas de ensino superior para estudantes de baixa renda.

Conforme o cronograma, os resultados com a lista dos candidatos pré-selecionados estarão disponíveis no Portal Único de Acesso em 31 de julho (primeira chamada) e em 20 de agosto (segunda chamada). Após a pré-seleção, os candidatos deverão comprovar as informações prestadas durante a inscrição, seguindo os prazos estabelecidos para cada chamada.

Veja também Ceará Prouni 2024.2 oferece 7 mil bolsas em universidades no Ceará; veja como consultar Papo Carreira Concurso BNDES publica edital com 900 vagas e salário de R$ 20,9 mil Papo Carreira Concurso CNU: candidatos receberão folha para anotação de respostas após prova

Como se inscrever

Para participar da seleção, o interessado precisa ter o cadastro no Login Único do Governo Federal e criar uma conta no portal gov.br. (Caso já esteja cadastrado, basta realizar o login com CPF e senha);

As inscrições no Prouni são gratuitas e devem ser efetuadas exclusivamente pela internet, no Portal Acesso Único;

Em seguida, bastar informar alguns dados pessoais, como endereço de e-mail e número de telefone válidos;

Preencha dados cadastrais próprios e referentes ao grupo familiar;

Em seguia, selecione, por ordem de preferência, até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência dentre as disponíveis, conforme a renda familiar bruta mensal per capita do candidato e a adequação aos critérios da Portaria Normativa MEC nº 1, de 2015.

Lista de espera

Os interessados em participar da lista de espera do programa deverão manifestar interesse por meio da página do Prouni, nos dias 9 e 10 de setembro. A lista de espera estará disponível no dia 13 de setembro, no Sistema do Prouni (Sisprouni), para consulta pelas instituições de educação superior e pelos candidatos.

Cronograma Prouni 2024/2º semestre

Inscrições: 23 a 26 julho

Resultado 1ª chamada: 31 de julho

Resultado 2ª chamada: 20 de agosto

Manifestação de interesse na lista de espera: 9 a 10 de setembro

Resultado lista de espera: 13 de setembro

Quem pode se candidatar?

Para se candidatar a uma das vagas do programa, o interessado deve ter participado de pelo menos uma das duas última edições do Enem (2022 ou 2023), ter tirado nota igual ou superior a 450 pontos na média das cinco notas da prova, além de não ter zerado a redação.

Além dos requisitos relacionados ao Exame, o estudante deve ainda atender a pelo menos um dos seguintes requisitos:

Ter cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública;

Ter cursado o ensino médio integralmente em escola da rede particular, na condição de bolsista integral da própria escola;

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em escola da rede particular, na condição de bolsista integral da própria escola privada;

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em escola da rede particular, na condição de bolsista parcial da própria escola ou sem a condição de bolsista;

Ter cursado o ensino médio integralmente em instituição da rede particular, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

Ser pessoa com deficiência;

Ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrante de quadro de pessoal permanente de instituição pública e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura e pedagogia. Nesses casos, não há requisitos de renda.

No Prouni, em caso de empate entre candidatos, o MEC estabelece os seguintes critérios de desempate: