Concurso CNU: candidatos receberão folha para anotação de respostas após prova

Os candidatos inscritos no Concurso Nacional Unificado (CNU) irão receber uma folha rascunho para anotar as alternativas das provas, que poderá ser levada para casa. O Ministério da Gestão e da Inovação (MGI), responsável pelo certame, divulgou a decisão na noite desta quinta-feira (18).

A mudança ocorreu depois de um acordo, em ação civil pública, da Defensoria Pública da União. Anteriormente, o governo havia proibido que os candidatos levassem anotações para casa, com o risco de eliminação.

O concurso é dividido por blocos temáticos com o objetivo de focar nas aptidões de cada candidato e atender as demandas dos diversos órgãos federais por novos servidores. A prova acontecerá no dia 18 de agosto.

Veja o novo cronograma previsto do 'Enem dos Concursos'