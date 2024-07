CNU tem mais de 31 mil desistências após alteração de data

O Concurso Nacional Unificado (CNU) terá 31.050 candidatos a menos, após a mudança de cronograma ocorrida devido ao desastre climático no Rio Grande do Sul. Os desistentes podiam solicitar a desistência e reembolso até esse domingo (7), segundo divulgou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) nesta segunda-feira (8).

Ainda conforme o balanço, 138 candidatos pediram para trocar o local de prova. São pessoas com CEP de residência no RS que fariam prova em outros estados e pessoas com CEP de outros estados que fariam o concurso no RS.

Veja também Papo Carreira Concurso Embratur: edital tem 80 vagas com salários de até R$ 7 mil; veja Papo Carreira Resultado da OBA 2024 é divulgado; saiba como ver Papo Carreira Concurso TRF 2: saiba quando sai o gabarito da prova

A medida visou atender quem pode ter sido prejudicados com o adiamento das provas previstas. Inicialmente, o CNU aconteceria 5 de maio, mas devido à situação do Rio Grande do Sul, foi adiado.

A ministra Esther Dweck divulgou o novo calendário do certame nesta segunda. As provas serão aplicadas simultaneamente em todo o País no próximo dia 18 de agosto.

Veja o novo cronograma previsto do 'Enem dos Concursos'