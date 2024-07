Concurso TRF 2: saiba quando sai o gabarito da prova

O concurso público para vagas no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF 2) começou neste domingo (7) e segue até 14 de julho, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. As datas variam de acordo com os cargos disputados.

Os candidatos poderão conferir o gabarito preliminar e o caderno de questões um dia após a aplicação da prova objetiva, conforme definido no edital do certame. O resultado prévio estará no site da banca organizadora, o Instituto AOCP.

Datas das provas objetivas:

Prova objetiva das demais especialidades: 07/07/2024;

Prova objetiva analista judiciário: 14/07/2024.

Ou seja, nos dias 8 e 15 de julho, os gabaritos preliminares já deverão estar disponíveis, segundo o cronograma previsto no edital.