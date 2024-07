Idecan divulga local de prova para concurso da Polícia Penal do Ceará; veja

O Instituto Idecan divulgou nesta sexta-feira (5) o local de prova do concurso da Polícia Penal do Ceará. Os exames serão aplicados no dia 14 de julho, das 13h às 19h, em Fortaleza.

Ao todo, são 800 vagas na carreira de Policial Penal, sendo 600 oportunidades imediatas e outras 200 para formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 6.149,78 para jornada de 40h semanais.

LOCAL DE PROVA

Para consultar o local de prova, siga o passo a passo a seguir:

Entre no site do Idecan;

Selecione "Local de Prova" na parte de "Publicações";

Coloque o CPF.

No dia do exame, os candidatos devem estar presente no local determinado pelo menos 60 minutos antes do início.

É necessário levar: