Candidatos ao CNU poderão solicitar devolução de taxa de inscrição até domingo (7); saiba como

Os candidatos ao Concurso Nacional Público Unificado (CNPU) que desejam desistir poderão solicitar a devolução da taxa de inscrição. O prazo estabelecido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) começou nesta sexta-feira (5) e termina no domingo (7). O pedido de reembolso deverá ser feito online, diretamente na plataforma do concurso, e cancelará a participação nas provas marcadas para 18 de agosto.

O anúncio foi feito pela titular do MGI, Esther Dweck, nessa quinta-feira (4), em Brasília. A medida tem o objetivo de atender os candidatos que possam ter sido prejudicados com o adiamento das provas, que foram remarcadas devido à situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul, provocada pelas chuvas e enchentes que atingiram o Estado.

As regras do processo de solicitação para o reembolso do valor foram divulgadas em edital publicado em edição extra do Diário Oficial da União.

O concurso unificado tem mais de 2,1 milhões de inscritos entre pagantes da taxa e isentos. Os candidatos a cargos de nível médio pagaram R$ 60 e para cargos de nível superior, R$ 90. O edital original do Concurso Unificado já previa o reembolso da taxa de inscrição para situações como falta de energia e desastres naturais.

Locais de prova

Outra mudança anunciada pela ministra Esther Dweck é que os candidatos com residência no Rio Grande do Sul, que fariam as provas em outros estados; ou aqueles candidatos com residência em outros estados que fariam prova no Rio Grande do Sul, poderão solicitar a alteração da cidade de realização das provas. O motivo é que o Estado ainda não teve a situação normalizada em diversos municípios e há problemas na logística aérea.

O prazo para os candidatos exclusivos desses dois grupos para fazer o pedido é, também, até domingo (7). "São 3 dias porque são essenciais para logística, para distribuição das salas e para fazermos as provas em 18 de agosto", explicou a ministra. O MGI apurou que 2.100 candidatos estão nessas duas situações.