Empresa de call center abre 2 mil vagas de emprego em 7 estados, incluindo o Ceará; saiba detalhes

A AeC Contact Center, referência em soluções de experiência do cliente e gestão de processos de negócios terceirizados, está com mais de 2 mil vagas de emprego abertas para o cargo de operador de call center em sete estados brasileiros, incluindo o Ceará.

As oportunidades são para pessoas com mais de 18 anos, que tenham concluído o ensino médio e possuam conhecimentos básicos em informática. Os interessados podem se inscrever através do portal da Aec.

Segundo a empresa, não é necessária experiência prévia na função, o que facilita o acesso ao mercado de trabalho entre os que buscam o primeiro emprego ou para aqueles que desejam mudar de área.

Veja a distribuição de vagas por cidade:

Juazeiro do Norte (CE) - 63 vagas;

Campina Grande (PB) - 589 vagas;

João Pessoa (PB) - 260 vagas;

Mossoró (RN) - 209 vagas;

Montes Claros (MG) - 232 vagas;

Belo Horizonte (MG) - 288 vagas;

Arapiraca (AL) - 103 vagas;

Rio de Janeiro (RJ) - 85 vagas;

São Paulo (SP) - 92 vagas.

Benefícios

A AeC oferece remuneração competitiva com o mercado e benefícios como: planos de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio-creche, cursos, e também a possibilidade de trabalho remoto após os primeiros três meses em algumas regiões do país.