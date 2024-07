Prouni 2024.2 oferece 7 mil bolsas em universidades no Ceará; veja como consultar

A segunda edição do Programa Universidade para Todos (Prouni) de 2024 terá 7.060 bolsas para instituições de ensino no Ceará. Ao todo, 143 cursos de 63 faculdades estarão disponíveis aos alunos. O edital do Prouni 2/2024 foi divulgado no último dia 18 de julho.

Conforme o Ministério da Educação (MEC), serão 5.472 bolsas integrais e 1.588 parciais (50%). Os interessados podem se inscrever entre 23 e 26 de julho no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

>>> Consulte a oferta de bolsas por município do Ceará

Os cursos de graduação com mais bolsas ofertadas são:

Administração: 408 integrais e 152 parciais

408 integrais e 152 parciais Educação Física : 465 bolsas (342 integrais e 123 parciais)

: 465 bolsas (342 integrais e 123 parciais) Pedagogia: 398 bolsas (380 integrais e 18 parciais).

A iniciativa oferta bolsas de estudos integrais — 100% do valor da mensalidade — e parciais — 50% — em instituições privadas de ensino superior para estudante de baixa renda. No total, em todo o País, 243.850 bolsas serão ofertadas para o segundo semestre.

Veja o cronograma Prouni 2024/2º semestre

Inscrições: 23 a 26 julho

Resultado 1ª chamada: 31 de julho

Resultado 2ª chamada: 20 de agosto

Manifestação de interesse na lista de espera: 9 a 10 de setembro

Resultado lista de espera: 13 de setembro

Quem pode se candidatar?

Para se candidatar a uma das vagas do programa, o interessado deve ter participado de pelo menos uma das duas última edições do Enem (2022 ou 2023), ter tirado nota igual ou superior a 450 pontos na média das cinco notas da prova, além de não ter zerado a redação.

Além dos requisitos relacionados ao Exame, o estudante deve ainda atender a pelo menos um dos seguintes requisitos:

Ter cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública;

Ter cursado o ensino médio integralmente em escola da rede particular, na condição de bolsista integral da própria escola;

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em escola da rede particular, na condição de bolsista integral da própria escola privada;

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em escola da rede particular, na condição de bolsista parcial da própria escola ou sem a condição de bolsista;

Ter cursado o ensino médio integralmente em instituição da rede particular, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

Ser pessoa com deficiência;

Ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrante de quadro de pessoal permanente de instituição pública e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura e pedagogia. Nesses casos, não há requisitos de renda.

No Prouni, em caso de empate entre candidatos, o MEC estabelece os seguintes critérios de desempate: