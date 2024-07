Concurso BNDES publica edital com 900 vagas e salário de R$ 20,9 mil

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (22) o edital de seleção pública para o cargo de analista do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). São 900 vagas, sendo 150 para contratação imediata e as demais para cadastro de reserva. O salário inicial é de R$ 20,9 mil.

As vagas são para as seguintes áreas de conhecimento:

Administração

Análise de sistemas - Cibersegurança

Análise de sistemas - Desenvolvimento

Análise de sistemas - Suporte

Arquitetura-Urbanismo

Arquivologia Digital

Ciências Contábeis

Ciência de Dados

Comunicação Social

Direito

Economia

Engenharia

Psicologia organizacional

> Veja o edital completo

A seleção é organizada pela Fundação Cesgranrio.

As inscrições começam às 10 horas desta sexta-feira (26 de julho) e seguem até 19 de agosto. A taxa é de R$ 110. Os pedidos de isenção poderão ser feitos entre o dia 26 e 2 de agosto. As provas objetivas e discursivas devem ser aplicadas no dia 13 de outubro.

Conforme o edital, as vagas são, inicialmente, para atuação na cidade do Rio de Janeiro. Porém, caso haja necessidade, o selecionado poderá ser lotado em unidade localizada em qualquer outra cidade com atuação do BNDES. É pedida ainda disponibilidade para viagens.

A seleção terá validade de dois anos a partir da publicação dos resultados finais, prevista para 30 de janeiro de 2025.