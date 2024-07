Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (22)

Concursos e seleções públicas têm inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (22), com salários que chegam a mais de R$ 20 mil. Há oportunidades para candidatos com níveis fundamental, médio e superior.

As vagas são para Fortaleza e cidades do Interior do Estado. Confira a lista abaixo:

ITAMARATY

O Ministério das Relações Exteriores, também conhecido como Itamaraty, divulgou edital de concurso para diplomata com 50 vagas. O certame exige ensino superior completo e o salário inicial é de R$ 20.926,98.

As oportunidades são para o cargo de Terceiro-Secretário, e as inscrições começaram na última segunda-feira (15), às 10h, através do portal da Cebraspe. Elas seguem abertas até as 18h desta sexta-feira (26).

>> EDITAL

Os interessados em participar devem pagar uma taxa no valor de R$ 229 — inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e doadores de medula óssea têm direito a isenção da quantia, ao solicitarem a gratuidade no ato da inscrição. Das 50 vagas ofertadas pelo concurso, há reserva de 20% delas para candidatos negros e pessoas com deficiência.

Prefeitura de Pindoretama

A Prefeitura de Pindoretama, município do Ceará, está com dois concursos públicos abertos com 329 vagas em diversas áreas. Há oportunidades para os níveis fundamental, médio, técnico e superior, com cargos de remuneração entre R$ 1.412 e R$ 8.879,80.

As inscrições vão até o dia 4 de agosto no site da Consulpam, responsável pela banca organizadora do certame.

O valor da inscrição varia entre R$ 70 e R$ 150. As provas estão previstas para os dias 26 e 27 de outubro para o edital 1 e 19 e 20 de outubro para o edital 2. Alguns cargos ainda terão avaliação.

>> Leia o edital 1

>> Leia o edital 2

MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA (MPA)

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) abriu as inscrições para novo concurso público com 264 vagas temporárias de nível superior e salários de até R$ 6,1 mil. Ao todo, são mais de 20 áreas contempladas, incluindo direito, economia, marketing e arquitetura.

As vagas são para trabalhos presenciais com jornada de 40 horas semanais. Os selecionados podem trabalhar na sede do ministério, em Brasília, ou nas Superintendências Federais da Pesca e Aquicultura (SFPAs), localizadas nas capitais dos 26 estados, incluindo Fortaleza.

As inscrições seguem abertas até o dia 25 de julho, através do site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional (Idecan), responsável pelo certame. Para participar, os candidatos precisam pagar uma taxa de inscrição de R$ 62.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

A Câmara Municipal de Itapajé está com 10 vagas de concurso público abertas com salários entre R$ 1,4 mil R$ 3 mil. Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior em áreas como direito, ciências contábeis e administração.

As inscrições começaram na última quarta-feira (17) e seguem até o próximo dia 18 de agosto no site da Universidade Patativa, organizadora do certame.

>>> Leia o edital

PREFEITURA DE FORTIM

A Prefeitura de Fortim, no Interior do Ceará, abriu inscrição de concurso público com 403 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Há oportunidades para 65 cargos, entre eles agente administrativo, assistente social, cozinheiro, educador físico, enfermeiro, eletricista, engenheiro agrônomo, médico, motorista, nutricionista e professor. Os salários iniciais variam de R$ 1.412,00 a R$ 9.100,00.

>> Veja edital

PREFEITURA DE MOMBAÇA

A Prefeitura de Mombaça, no Interior do Ceará, está com inscrições abertas para concurso público, com oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Ao todo, são 187 vagas imediatas distribuídas em 52 cargos, além de 175 para cadastro de reserva.

Entre os cargos disponíveis estão: Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista Categoria B e D, Agente Administrativo, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Saúde Bucal, Técnico em Enfermagem, Biomédico, Cirurgião Dentista, Educador Físico, Enfermeiro e outros.

Os salários variam de R$ 1.412 até R$ 4.580,57, a depender do cargo, assim como a carga horária que pode ser de 100 horas até 200 horas mensais.

>> Veja edital

As inscrições devem ser feitas até 4 de agosto pelo site da Universidade Patativa. O candidato poderá realizar inscrição para diferentes níveis, desde que a realização da prova seja em dias distintos.

JOVEM APRENDIZ NO ICC

O Instituto do Câncer do Ceará (ICC) está com vagas abertas para o programa de jovem aprendiz até o dia 31 de julho.

Os interessados devem ter entre 18 e 22 anos, ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio e possuir disponibilidade para cumprir jornada de trabalho de quatro horas diárias.

Os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail talentos@icc.org.br até o dia 31 deste mês. Ao todo, são seis vagas disponíveis divididas entre os negócios que compõem o grupo ICC. São eles:

ESTÁGIO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) deu início ao Processo Seletivo de Estagiários de Graduação 2024. As inscrições devem ser feitas até as 23h59 do dia 31 de julho.

São ofertadas vagas para os cursos de Administração, Administração Pública, Gestão Pública, Gestão de Políticas Públicas, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Direito, Ciências da Computação ou cursos análogos, Engenharia Civil, Geografia, História, Jornalismo, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda e Serviço Social.

Os selecionados vão compor lista geral de cadastro de reserva e serão lotados em Fortaleza e no interior do Estado. A bolsa de estudo será de R$ 937 para carga horária de 25 horas semanais, distribuídas em 5 horas diárias. Os estagiários ainda receberão auxílio-transporte de até R$ 198 por mês.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas com preenchimento de formulário eletrônico no site do Instituto Euvaldo Lodi (IEL/CE). Para se candidatar, o estudante deverá ter cursado no mínimo 20% e no máximo 90% dos créditos do curso de graduação.