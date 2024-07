Concurso Correios publica edital com salários de até R$ 6,8 mil; saiba mais

Foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (23) o edital do concurso dos Correios para as áreas de Saúde e Segurança do Trabalho, com 33 vagas de níveis médio e superior, além da formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para os cargos de técnico em segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho. A remuneração inicial varia de R$ 3.672,84 a R$ 6.872,48.

>> Veja edital completo

Inscrições

O período de inscrições começa às 10h do dia 7 de agosto e termina às 22h de 8 de setembro, pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 70.

Das vagas existentes e das que surgirem durante a validade do concurso, de acordo com o cargo e a localidade de escolha, 20% serão destinadas a candidatos negros e 10% a candidatos com deficiência.

Veja também Papo Carreira Correios terão concurso para contratar 3,2 mil carteiros; veja detalhes Papo Carreira Concurso BNDES publica edital com 900 vagas e salário de R$ 20,9 mil

Fases do concurso

O concurso será composto por duas fases, sendo a primeira uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, na data provável de 13 de outubro; e a segunda será de caráter pré-admissional, com comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais.