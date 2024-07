Inscrições do Prouni terminam nesta sexta-feira (26)

As inscrições para o ProUni do segundo semestre de 2024 encerram às 23h59 desta sexta-feira (26). Ao todo, serão ofertadas 243.850 bolsas.

Com o Programa Universidade para Todos, iniciativa do governo federal, são ofertadas bolsas de estudos integrais — 100% do valor da mensalidade — e parciais — 50% — em instituições privadas de ensino superior para estudantes de baixa renda.

Como se inscrever

Para participar da seleção, o interessado precisa ter o cadastro no Login Único do Governo Federal e criar uma conta no portal gov.br . (Caso já esteja cadastrado, basta realizar o login com CPF e senha);

e criar uma conta no . (Caso já esteja cadastrado, basta realizar o login com CPF e senha); As inscrições no Prouni são gratuitas e devem ser efetuadas exclusivamente pela internet, no Portal Acesso Único ;

; Em seguida, bastar informar alguns dados pessoais, como endereço de e-mail e número de telefone válidos;

Preencha dados cadastrais próprios e referentes ao grupo familiar;

Em seguia, selecione, por ordem de preferência, até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência dentre as disponíveis, conforme a renda familiar bruta mensal per capita do candidato e a adequação aos critérios da Portaria Normativa MEC nº 1, de 2015.

Cronograma Prouni 2024 do 2º semestre