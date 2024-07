Concurso Caucaia: Prefeitura anuncia convocação de 291 aprovados

Prefeito de Caucaia, Vitor Valim (Pros) anunciou, na manhã desta sexta-feira (26), a convocação de 291 candidatos aprovados no concurso público promovido pela Prefeitura, considerado o “maior da história do Município". A seleção foi anunciada no ano passado e teve provas aplicadas em janeiro.

De acordo com vídeo publicado no perfil do gestor no Instagram, serão chamados mais de 200 educadores, incluindo pedagogos e professores de Língua Portuguesa, Matemática e História. Também serão convocados seis nutricionistas e seis psicólogos, além de 136 agentes de suporte em educação.

A convocação deve ser publicada no Diário Oficial de Caucaia, ainda nesta sexta, conforme informado por Valim.

CONFIRA QUANTIDADE DE CANDIDATOS CONVOCADOS POR CARGO