Concurso da Seplag, que ocorre neste domingo (21) em Fortaleza, tem mais de 6 mil candidatos

As provas do concurso da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE) ocorrerão neste domingo (21), em Fortaleza. Ao todo, segundo o Governo do Estado, 6.342 pessoas se inscreveram para o certame, que oferece 52 vagas - uma concorrência de 122 pessoas para cada oportunidade. A remuneração bruta total chega a R$ 17.180,94.

Os candidatos podem consultar os locais de prova no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do concurso.

É preciso comparecer ao local das provas - objetiva e discursiva - com antecedência mínima de uma hora para seu início.

Só é permitido levar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, comprovante de inscrição ou comprovante de pagamento da taxa de inscrição e documento de identidade original.

Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e/ou borracha durante a realização das provas.

Tipos de cargo

São ofertadas 30 vagas para o cargo de Analista de Gestão Pública e 22 vagas para o cargo de Analista de Planejamento e Orçamento. Todas as oportunidades são para quem possui Nível Superior completo.

O cargo de Analista de Gestão Pública está dividido em quatro áreas/especialidades de atuação. Para as áreas 1 e 2, os candidatos devem ter certificado de conclusão de graduação de nível superior em qualquer área de formação.

Para a área 3, é necessário possuir diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Ciência da Computação ou afins na área de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Já para a área 4, é exigido diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Contabilidade. No caso do cargo de Analista de Planejamento e Orçamento, o candidato deve ter concluído o nível superior em qualquer área de formação.