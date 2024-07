Colégio Militar do Corpo de Bombeiros oferece 50 vagas para curso gratuito de EJA

O Colégio Militar do Corpo de Bombeiros (CMCB) oferece 50 vagas para o curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Interessados têm até 31 de julho para se inscrever.

Inicialmente, de acordo com a instituição, os candidatos terão de preencher um formulário online. Depois, deverão comparecer à sede do colégio, na Jacarecanga, em Fortaleza, com os seguintes documentos:

Pasta escolar;

RG (original e cópia);

CPF (original e cópia);

Comprovante de residência;

Duas fotos 3x4;

Histórico escolar.

Período das aulas

As aulas do EJA no CMCB ocorrerão de segunda-feira a sexta-feira, em horário noturno. Os estudantes devem ter, no mínimo, 18 anos. O curso dura um ano e meio.

Serviço

Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz

Local: Rua Adriano Martins, 435, Jacarecanga

Horário de atendimento: 18h às 21h