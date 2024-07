Seleção para a Embratur oferta 40 vagas com salário de mais de R$ 8 mil; veja detalhes

A Embratur abriu processo seletivo com 40 vagas para os cargos de analista e assistente, para contratações imediatas, assim como para formação de cadastro reserva. As inscrições seguem até as 18 horas do dia 16 de agosto. Interessados devem acessar o site da Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (Fapetec).

Os cargos são de níveis médio e superior, com remuneração inicial de R$ 3.158,59 para assistente e R$ 8.302,44 para analista, com uma jornada de 40 horas semanais. Das vagas, 50% são destinadas para negros, pessoas com deficiência, indígenas e pessoas trans e travestis. As informações foram disponibilizadas pela própria Embratur.

Segundo o presidente da empresa, Marcelo Freixo, esse é o primeiro processo seletivo desde que a Embratur se tornou agência, em 2020. "A ampliação do quadro de funcionários da Embratur é fundamental para executarmos uma série de novas ações que estão planejadas para os próximos anos, e são fundamentais para colocarmos definitivamente o Brasil em um novo patamar no mercado do turismo internacional", garantiu.

Além do salário, os contratados terão auxílio-alimentação de R$ 1.877,88, auxílio-educação, auxílio para cursos de idiomas, auxílio-creche/escolas/babá, auxílio a filhos com deficiência, seguro de vida, licença maternidade de 180 dias e paternidade de 30 dias, auxílio-enfermidade, auxílio-transporte, plano de saúde e plano odontológico.

A seleção reforça que as contratações são pelo regime celetista, concedendo direito a seguro-desemprego e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Como se inscrever?

As inscrições para a seleção devem ser feitas no site da Fapetec. Por lá, é preciso realizar o preenchimento completo do cadastro eletrônico no portal.

No menu principal, o possível candidato deve selecionar a aba Processos Seletivos, até chegar à área de Edital e Comunicados.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 60 para assistente e R$ 90 para analista.

Como será a avaliação?

A avaliação ocorrerá por meio de provas objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, que serão aplicadas a todos os cargos de forma on-line no dia 28 de agosto, com duração de, aproximadamente, 4 horas.

Para a avaliação é preciso utilizar computador ou notebook, com sistema operacional Windows 7 ou superior ou MACoS; navegador Microsoft Edge, Mozila Firefox ou Google Chrome; e webcam frontal, conectada e ativa.

Conforme o edital, não será permitida a utilização de tablet, celular ou dispositivos com distribuições Linux.

Em seguida, o cargo de assistente terá análise documental, de caráter unicamente eliminatório, e entrevista por competências, eliminatória e classificatória.

Para o cargo de analista, haverá análise curricular e documental, eliminatória; avaliação de habilidades, eliminatória e classificatória; e entrevista por competências, de caráter eliminatório e classificatório.