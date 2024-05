IEL Ceará abre 58 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1 mil; veja detalhes

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará) está com seleção de estágio de nível técnico e superior, com 58 vagas distribuídas em Fortaleza, Caucaia, Sobral, Juazeiro do Norte e Maracanaú.

As oportunidades são para as áreas de Administração de Empresas, Agronomia, Arquitetura, Biblioteconomia, Biologia, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Física, Marketing, Nutrição, Pedagogia, Publicidade, Química, Serviço Social e Turismo.

Já para estudantes de nível técnico, as vagas são para o curso de Técnico em Administração. Os interessados podem se candidatar até o dia 21 de maio, pelo site do IEL Ceará, onde estão disponíveis as informações sobre as vagas, requisitos e benefícios oferecidos.

O estágio concede bolsas que variam R$ 550 a R$ 1.050, além de outros benefícios como auxílio-transporte.

Requisitos

Para se candidatar, é necessário que o estudante esteja devidamente matriculado em uma instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Também é preciso cadastrar-se na plataforma de estágio do IEL Ceará, onde a inscrição também pode ser realizada.

Além disso, o candidato deve enviar currículo em PDF (anexado) para o e-mail estagio-iel@sfiec.org.br com o código da vaga no assunto. O código da vaga é informado no site do IEL Ceará.