PGE-CE divulga seleção de estágio para estudantes de Direito com 30 vagas

A Procuradoria-Geral do Estado do Ceará (PGE-CE) publicou o edital da seleção de estágio para estudantes de Direito. São 30 vagas voltadas para universitários de instituições de ensino superior conveniadas ao órgão.

O período de inscrições começa às 10h do dia 27 de maio e segue até às 17h do dia 26 de junho, por meio do site da PGE-CE. A inscrição é gratuita.

O estágio tem carga horária de 20 horas semanais, que devem ser distribuídas em quatro horas diárias. Os selecionados receberão bolsa mensal de R$ 1.077,16.

Para participar da seleção, os candidatos precisam comprovar que já cursaram, no mínimo, 50% da carga horária exigida para a conclusão do curso.

Serão destinados 20% do total de vagas para os candidatos que se autodeclarem negros ou pardos no momento da inscrição. Outros 10% do total serão destinados aos candidatos com deficiência, desde que as atividades de estágio sejam compatíveis com a sua condição.

>>> Confira o edital na íntegra

SELEÇÃO

Os candidatos serão selecionadas por meio de provas objetiva e discursiva, com duração total de quatro horas, com previsão de aplicação em 28 de julho. O horário e os locais ainda serão definidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo de Estagiários de Graduação em Direito.

A data definitiva e os locais de realização das provas serão divulgados no site da PGE-CE. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização das provas com antecedência mínima de 30 minutos do horário fixado para início.