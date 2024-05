Diageo oferece 400 vagas para formação gratuita de bartender

A empresa de bebidas Diageo, que inclui marcas como Johnnie Walker e Smirnoff, abriu 400 vagas para um curso gratuito de formação de bartenders e excelência em atendimento. As aulas ocorrem por meio do programa Learning for Life, com inscrições que estão abertas até quarta-feira (8).

Para participar, é preciso preencher alguns requisitos, como:

Ser maior de 18 anos;

Estar em situação de vulnerabilidade;

Estar cursando ou ter concluído o ensino médio, ou estar desempregado, ou ter renda de até dois salários-mínimos;

Ter computador ou smartphone com acesso à Internet para acompanhar as aulas online.

Conforme o head de ESG da Diageo Brasil, Gabriel Prudlik, o curso oferece oportunidade para aprender com especialistas da área de mixologia, assim como "as técnicas da profissão e temas importantes como consumo responsável, diversidade e inclusão, além de cidadania".

"O Learning for Life é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar no mercado da hospitalidade, procurando uma nova oportunidade de emprego ou sonhando em abrir seu próprio negócio". Gabriel Prudlik Head de ESG da Diageo Brasil

Como se inscrever?

As inscrições ocorrem de forma remota por meio deste link.

Serviço

Curso de Bartender e Excelência em Atendimento /Learning for Life