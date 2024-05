Cogerh abre seleção de estágio em Fortaleza, Quixeramobim, Itapipoca e Limoeiro do Norte

A Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh) está com processos seletivos de estágio de nível superior para as Gerências Regionais nas cidades de Fortaleza, Quixeramobim, Itapipoca e Limoeiro do Norte.

As inscrições devem ser feitas até 15 de maio enviando histórico e currículo atualizado ao e-mail lucas.lima@cogerh.com.br, com o nome e a vaga para a qual o candidato deseja concorrer especificados no assunto. Também é possível acessar a vaga disponível no portal do CIEE.

Veja também Papo Carreira Edital de abertura do 41° exame da OAB é divulgado; saiba detalhes Papo Carreira Concurso Seplag abre inscrições com 52 vagas; veja como fazer

Remuneração

O estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da companhia. A jornada será de 20 horas semanais, sendo 4 horas diárias no período da manhã ou da tarde, com bolsa no valor de R$ 787,89 mensais.

Veja localidades e vagas disponíveis:

Fortaleza

Assessoria Jurídica

As vagas são para estudantes do curso de Direito com pelo menos 50% dos créditos cursados. As atividades a serem desenvolvidas são: auxiliar na elaboração de peças, normas e pareceres, no acompanhamento de processos, termos de contratos e aditivos, de emissões de contratos e processos judiciais.

Gerência de Contabilidade

O foco é em estudantes dos cursos de Ciências Contábeis, a partir do 3º semestre. As atividades a serem desenvolvidas são: elaboras estatísticas e fluxograma, visando maximizar receitas e minimizar custos; auxiliar nas conciliações bancárias; efetuar lançamentos de notas fiscais.

Gerência de Planejamento

O foco é em estudantes dos cursos de Economia, a partir do 5º semestre. As atividades a serem desenvolvidas são: auxiliar nas atividades de planejamento e de orçamento e preparar apresentações.

Gerência Administrativa

As oportunidades são para estudantes dos cursos de Administração, a partir do 5º semestre. As atividades a serem desenvolvidas são: preenchimento de plantas em excel; rotinas administrativas.

Gerência de Operações

O foco é em estudantes dos cursos de Engenharia Civil ou Engenharia Mecânica, a partir do 3º semestre. As atividades a serem desenvolvidas são: preenchimento de plantas em excel; acompanhamento das demandas operacionais das estações de bombeamento.

Assessoria de Governança, Riscos e Conformidade

As vagas são para estudantes dos cursos de Administração, Gestão de Processos ou Engenharia de Produção, a partir do 3º semestre. As atividades a serem desenvolvidas são: apoiar na elaboração de Dashboard de projetos; auxiliar na alimentação de banco de dados; acompanhar a gestão da ferramenta e fluxo e processos.

Quixeramobim

O foco da seleção é em estudantes dos cursos de Comunicação Social, Jornalismo ou Administração, a partir do 4º semestre da graduação. É interessante que a pessoa tenha habilidades com mídias sociais e boa redação.

As atividades a serem desenvolvidas são: cobertura das atividades do Comitê da sub-bacia do Banabuiú, com produção de conteúdo para site e redes sociais, e auxílio no Núcleo de Gestão Participativa da Regional durante mobilização de reuniões e capacitações.

Itapipoca

As vagas são para estudantes dos cursos de Serviço Social, Comunicação Social ou Jornalismo, a partir do 5º semestre da graduação. É interessante que a pessoa tenha habilidades com mídias sociais e boa redação.

As atividades a serem desenvolvidas são: cobertura das atividades do Comitê da bacia do Litoral, com produção de conteúdo para site e redes sociais, e auxílio no Núcleo de Gestão Participativa da Regional durante mobilização de reuniões e capacitações.

Limoeiro do Norte

A seleção é focada em estudantes dos cursos de Comunicação Social, Jornalismo ou Administração, com pelo menos 50% dos créditos cursados. É interessante que a pessoa tenha habilidades com mídias sociais e boa redação.

As atividades a serem desenvolvidas são: cobertura das atividades dos Comitês das bacias do Médio do Baixo Jaguaribe, com produção de conteúdo para site e redes sociais, e auxílio no Núcleo de Gestão Participativa da Regional.