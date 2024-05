UFC e Ministério dos Direitos Humanos abre inscrições para sete cursos gratuitos em Fortaleza

O projeto Estação Favela, iniciativa da Universidade Federal do Ceará (UFC) em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDH), está com inscrições abertas para sete cursos de capacitação gratuitos promovidos no bairro Barroso e na comunidade do Poço da Draga, localizada na Praia de Iracema.

As inscrições podem ser feitas de maneira presencial, nas duas sedes da Central Única da Favela (Cufa), localizadas nos dois bairros (veja endereços abaixo), bastando apresentar um documento com foto.

O prazo de inscrição vai até 17 de maio, ou até as vagas serem preenchidas. As aulas também ocorrerão nas sedes da Cufa, com certificação emitida pela UFC para os participantes.

Cursos ofertados e cronograma de aulas:

Criação de novos negócios na favela

Local: Poço da Draga

Dias e turnos: sexta (noite e sábado (tarde)

Período: 24/05 à 29/06

Introdução à produção de eventos e direção de palco

Local: Barroso e Poço da Draga

Dias e turnos: segunda, quarta e sexta (tarde e noite)

Período: 20/05 à 26/06

Formação de lideranças comunitárias

Local: Barroso

Dias e turnos: terça e quinta (noite)

Período: 21/05 à 29/06

Formação em vendas

Local: Poço da Draga

Dias e turnos: segunda e terça (noite)

Período: 20/05 à 01/07

Desenvolvimento Web (Programadores full stack)

Local: Barroso

Dias e turnos: Segunda a sexta (manhã)

Período: 15/06 à 20/08

Educação e gestão financeira de pequenos negócios

Local: Poço da Draga

Dias e turnos: quarta, quinta e sexta (noite)

Período: 22/05 à 04/07

Agentes de crédito orientado a pequenos negócios

Local: Barroso

Dias e turnos: quarta, quinta e sexta, noite

Período: 22/05 à 04/07

40 cursos até 2025

O projeto Estação Favela tem o intuito de promover, até 2025, 40 cursos nos eixos de Liderança, Empregabilidade, Educação Financeira e Acesso à Tecnologia.

Segundo a UFC, qualquer pessoa pode se inscrever. Mais informações sobre os cursos oferecidos podem ser obtidas entrando em contato com o e-mail ufcnasperiferias@ufc.br.

Serviço:

Locais de inscrição:

CUFA Barroso - Rua Regina de Fátima, n° 3900.

CUFA Poço da draga - Rua Gérson Gradvol, 106