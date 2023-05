Juventude Digital: inscrições para cursos de tecnologia terminam nesta quinta-feira (11)

O programa Juventude Digital, da Prefeitura de Fortaleza, está com 310 vagas abertas para nove cursos diferentes na área de tecnologia.

As inscrições ficam disponíveis até esta quinta-feira (11) no site do JD e as aulas começam na semana seguinte. Os cursos são gratuitos, com carga horária de 24h a 28 horas e voltados para jovens de 15 a 29 anos.

O programa realiza nesta quarta-feira (10) a formatura de cerca de 200 alunos que concluíram os cursos de março e abril. O evento será realizado às 18h, no Teatro São José.

Cursos disponíveis: