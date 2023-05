MPCE seleciona estudantes para estágio remunerado; veja vagas

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) está com vagas abertas em processo seletivo para estágio remunerado, voltado para estudantes de graduação e de pós-graduação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 31 de maio pelo site do Instituto Sustente, que organiza o certame.

O prazo é o mesmo para envio de documentação para os candidatos às vagas voltadas para pessoas com deficiência, pessoas negras e para quem necessitará de atendimento especial no dia da prova.

Os candidatos farão prova de Língua Portuguesa e de Conhecimentos Específicos. A avaliação será on-line no dia 15 de junho. O resultado da seleção deverá ser divulgado até 31 de julho.

>> Veja edital completo

Remuneração

O estágio tem carga horária de 25 horas semanais e 5 horas diárias, para estagiários de graduação; e de 30 horas semanais e 6 horas diárias, para estagiários de pós-graduação.

O valor da bolsa de estudo será de R$ 937 mensais para estagiários de graduação e R$ 2.000 para estagiários de pós-graduação. Há ainda auxílio-transporte correspondente a R$ 198 e seguro contra acidentes pessoais.

Cursos

Na graduação, são ofertadas vagas para os cursos de:

Administração,

Administração Pública,

Arquitetura,

Biblioteconomia,

Ciências Contábeis,

Direito,

Desenvolvimento de Sistemas (Ciências da Computação ou cursos análogos),

Infraestrutura de Tecnologia da Informação (Ciências da computação ou cursos análogos),

Gestão Pública,

Gestão de Políticas Públicas,

História,

Jornalismo,

Pedagogia,

Psicologia,

Publicidade e Propaganda,

Serviço Social.

Serão considerados análogos aos cursos de Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura de Tecnologia da Informação os seguintes cursos:

Análise de Sistemas;

Análise de Desenvolvimento de Sistemas;

Engenharia da Computação;

Engenharia de Redes de Computadores;

Engenharia de Telecomunicações;

Gestão da Tecnologia da Informação;

Sistemas de Informação;

Sistemas de Internet;

Tecnologia em Sistema de Informação.

No caso da pós-graduação, podem se inscrever estudantes que fazem pós em:

Administração,

Ciências Contábeis,

Direito,

Pedagogia,

Psicologia,

Serviço Social e

Tecnologia (Informática/Ciências da Computação).

Haverá vagas na Capital e no Interior para graduandos em Direito. Para os outros cursos, tanto de graduação como de pós-graduação, as vagas serão somente em Fortaleza.