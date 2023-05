Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (15)

O Ceará tem pelo menos seis concursos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (15). Há vagas de emprego para diversas áreas, com remunerações de até R$ 9.616,18.

Guarda Municipal de Fortaleza

A Guarda Municipal de Fortaleza tem concurso público com inscrições abertas com mil vagas. Há reserva de 200 vagas para candidatos negros e outras 50 para pessoas com deficiência.

Os interessados devem se inscrever até às 23h59 da próxima quarta-feira (17) no site do Instituto Idecan. A taxa de participação é de R$ 135.

A expectativa é que os selecionados sejam convocados ainda neste ano, segundo a Prefeitura. Os aprovados farão parte do efetivo da Capital, que conta com 2.161 agentes.

A remuneração para o cargo é de R$ 3.152,78, além de auxílio-alimentação. Outras vantagens inerentes ao desempenho da função podem ser acrescidas.

>> Confira o edital completo

Serpro

O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) tem concurso público com inscrições abertas para seleção de 602 candidatos e formação de cadastro de reserva.

As vagas são para o cargo de Analista com especialização em tecnologia. Há reserva para candidatos com deficiência e negros.

Os selecionados atuarão em diversas localidades, entre elas Fortaleza. A remuneração é de R$ 9.025,73. As inscrições estão abertas até as 18h de 2 de junho, no site da Cebraspe.

>> Confira o edital completo

Prefeitura de Maracanaú

A Prefeitura de Maracanaú tem processo seletivo aberto com 142 vagas, sendo 92 para cargos de agentes comunitários de saúde e 50 para cargos de agentes de combate a endemias.

Os cargos exigem nível médio completo e têm remuneração de R$ 2.604, com carga-horária de 40h semanais.

As inscrições devem ser feitas até 18 de maio no site do Idecan. A taxa de inscrição é de R$ 95, independentemente do cargo escolhido.

>> Confira o edital completo

UFCA

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) tem concurso público aberto para preencher uma vaga na função de professor. O selecionado deve magistrar a disciplina de Operações e Sistemas no campus de Juazeiro do Nordeste.

A seleção inclui prova escrita e avaliação de títulos. O salário de R$ 9.616,18, além de auxílio-alimentação. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Os interessados devem se inscrever até esta segunda-feira, dia 15 de maio, no site da UFCA.

>> Confira o edital completo

Seleção de professores do Centec

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) tem processo seletivo aberto para formação de cadastro de reserva de professores para o Eixo Profissional do Ensino Médio Integrado (EMI).

As inscrições devem ser realizadas até 5 de junho no site do Centec. A taxa de participação é de R$ 100,00.

Os selecionados poderão atuar em Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEPs) em Fortaleza e no interior do Estado. A convocação ocorre conforme demanda da Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc).

>> Confira o edital completo