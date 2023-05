Prefeitura de Fortaleza abre inscrições para 18 cursos profissionalizantes com 525 vagas

A Prefeitura de Fortaleza abriu inscrições, nesta quarta-feira (24), para 18 cursos profissionalizantes gratuitos do Programa Fortaleza + Futuro realizados no mês de junho. São 525 vagas para formações de diversas áreas.

Os cursos têm carga-horária de 16h a 400h. O programa, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) em parceria com Senac e Senai, vista fomentar a geração de emprego e renda na cidade.

Modelagem em moda feminina - malha;

Técnicas de encaixe, risco e corte em tecido;

Corte e costura feminina em malhar;

Manutenção de máquinas de costura;

Doces regionais;

Noções de telemarketing;

Costura em jeans;

Instalador e reparador de redes de computadores;

Montador de sistemas fotovoltaicas;

Instalação elétrica predial;

Manutenção de edificações;

Fabricação de bolos e tortas;

Logística da produção;

Técnicas de almoxarife;

Pedreiro em alvenaria;

Preparo de pães artesanais;

Técnica de diarista;

Montagem e manutenção de smartphone.

Veja como se inscrever

As capacitações abrangem diversas áreas, como. As formações têm vagas limitadas e são realizadas de forma. Veja os cursos:

As inscrições estarão abertas no site Mais Futuro até o preenchimento das vagas. Os interessados devem acessar a área de cada curso e preencher o formulário de inscrição. Veja o passo a passo:

Acesse a aba 'Cursos' no menu inicial

Acesse a área e o curso desejado

Preencha o formulário de inscrição

Os interessados devem morar em Fortaleza e ter no mínimo 16 anos, comprvando com documento oficial com foto (RG), CPF, comprovante de escolaridade e de residência. Cada formação também pode ter pré-requisitos específicos.

As aulas serão ministradas nas unidades do Senac e do Senai, além de equipamentos da SDE. Ao final do curso, os alunos recebem certificado gratuito.