Prefeitura de Maracanaú abre inscrições para concurso público da Guarda Civil Municipal

Estão abertas, a partir desta sexta-feira (26), as inscrições para o concurso público da Guarda Civil Municipal de Maracanaú (GCM), município da Região Metropolitana de Fortaleza. São ofertadas 40 vagas de nível médio, além da formação de cadastro de reserva.

As inscrições podem ser feitas até 7 de julho, exclusivamente pela internet, no site do Idecan, órgão responsável pelo certame. A taxa de inscrição é no valor de R$ 95,00.

Segundo o edital, o salário inicial para o cargo é de R$ 1.084,05, acrescentando Gratificação por Risco de Vida (GRV) de 40%, além da Gratificação de Inc. ao Trabalho, de até 80%. A jornada de trabalho é de 36 horas semanais.

Provas

A primeira fase do certame será composto por prova objetiva, prevista para o dia 20 de agosto de 2023, e a segunda por exame médico. Ao todo, os candidatos passarão por seis fases, todas de caráter eliminatório.

