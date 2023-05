Vivo abre 40 vagas para pessoas com deficiência em Fortaleza

A Vivo está com 40 vagas abertas em Fortaleza, exclusivamente para pessoas com deficiência. Os selecionados serão atendentes da área de experiência do cliente e atuarão no modelo de home-office.

Interessados têm até a próxima segunda-feira (4) para se inscrever no processo seletivo por meio da página de recrutamento da empresa. No dia da seleção, também precisam entregar um laudo informando sobre as limitações e acessibilidades necessárias.

Para concorrer às vagas, é necessário ter ensino médio completo, conhecimentos básicos de informática e disponibilidade para trabalhar em home-office. Além disso, a Vivo informou que prefere candidatos com perfil "analítico, inquieto, curioso, antenado e colaborativo". Não será exigida experiência em atendimento.

"A diversidade é um pilar primordial na cultura da Vivo. Por isso, seguimos com o nosso compromisso de termos times cada vez mais plurais", destaca Ricardo Miras, diretor de Experiência do Cliente e sponsor do pilar de pessoas com deficiência do programa Vivo Diversidade.

Não foi informado o valor do salário, apenas que é "compatível com o que é oferecido no mercado". Entre os benefícios, a empresa informou: vale refeição; plano de saúde e odontológico; seguro de vida; day off de aniversário; plano móvel controle, desconto especial em linha fixa, banda larga, TV por assinatura e apps, além de licença parental.

Home-office

Os selecionados receberão um "auxílio home-office". A Vivo também se compromete a fornecer equipamentos como notebook, mesa e cadeiras para execução do trabalho à distância.