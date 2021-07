Instituto abre inscrições para 11 cursos gratuitos voltados para pessoas em vulnerabilidade social

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) abre inscrições, nesta segunda-feira (12), para 11 cursos gratuitos online. A inscrição ocorre no site do instituto e estará aberta até terça-feira (13) ou até o término das vagas.

As formações são voltadas para cearenses a partir de 16 anos em situação de vulnerabilidade social - desempregados, com renda mensal de até um salário mínimo e/ou beneficiários do cartão Mais Infância.

Veja os cursos ofertados:

Técnicas de negociação e vendas

Eletricidade básica residencial

Excelência no atendimento ao cliente

Noções de liderança e gestão de pessoas

Técnicas do assistente administrativo

Ferramentas digitais

Noções de higiene e segurança no trabalho

Formação inicial em Linux

Fundamentos do empreendedorismo

Noções de informática

Prevenção e controle de verminoses em ovinos e caprinos

A escolaridade necessária varia entre ensino fundamental e ensino médio.

Os alunos devem ter acesso a um computador ou celular com internet. Apenas os cursos de Formação inicial em Linux e Noções de informática só podem ser realizados pelo computador.

Só é permitida uma inscrição por pessoa. A relação dos aprovados será divulgada na sexta-feira (16). O professor de cada curso entra em contato com os alunos por e-mail, para fornecer informações sobre as aulas.

Os cursos são ofertados pelos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) do Centec em 12 cidades do Ceará, em parceria com a Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece). Como são formações remotas, é possível participar de qualquer município.

Veja os detalhes dos cursos:

Técnicas de negociação e vendas

Turma 01: 14h às 18h (Tarde)

Turma 02: 18h às 22h (Noite)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Unidade do Centec: CVT Boa Viagem e Maracanaú

Eletricidade básica residencial

Turma 01: 14h às 18h (Tarde)

Turma 02: 18h às 22h (Noite)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental I e II incompletos e Ensino Médio incompleto

Unidade do Centec: CVT Brejo Santo e Maracanaú

Excelência no atendimento ao cliente

Horário: 14h às 18h (Tarde)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Unidade do Centec: CVT Fortim

Noções de liderança e gestão de pessoas

Horário: 18h às 22h (Noite)

Vagas: 60 pessoas cada turma

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino médio completo

Unidade do Centec: CVT Granja

Técnicas do assistente administrativo

Turma 01: 8h às 12h (Manhã)

Turma 02: 8h às 12h (Manhã)

Turma 03: 13h às 17h (Tarde)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Pessoas cursando o 3º do Ensino Médio ou concluído

Unidade do Centec: CVT Itaiçaba, Maranguape e Maracanaú

Ferramentas digitais

Horário: 14h às 18h

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino médio incompleto

Pré-requisito: Noções de informática

Escolaridade: Ensino fundamental II completo e Ensino médio incompleto e completo

Unidade do Centec: CVT Jucás

Noções de higiene e segurança no trabalho

Horário: 13h às 17h (Tarde)

Vagas: 60 pessoas cada turma

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino médio completo e incompleto

Unidade do Centec: CVT Missão Velha

Formação inicial em Linux

Horário: 18h às 22h (Noite)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 60 h/a

Escolaridade: Ensino Médio completo

Pré-requisito: O(a) aluno(a) deve possuir computador ou notebook com internet e conhecimentos básicos em informática

Unidade do Centec: CVT Piquet Carneiro

Fundamentos do empreendedorismo

Horário: 14h às 18h (Tarde)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Unidade do Centec: CVT Quixeré

Noções de informática

Horário: 8h às 12h (Manhã)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental II completo e Ensino Médio incompleto e completo

Pré-requisito: O(a) aluno(a) deve ter computador ou notebook com internet

Unidade do Centec: CVT Quixeré

Prevenção e controle de verminoses em ovinos e caprinos

Horário: 18h às 22h

Vagas: 60 vagas

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino médio incompleto

Pré-requisito: para produtores rurais, estudantes, técnicos agropecuários e profissionais das Ciências Agrárias

Unidade do Centec: CVT Tauá