Instituto Centec abre 863 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos; saiba como se inscrever

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) está com inscrições abertas, a partir desta sexta-feira (25), para 863 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos, distribuídos pelos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) em 17 municípios do interior do Ceará.

As ofertas abrangem diversas áreas de formação, como recepcionista, costureiro, produção cultural, design, manutenção e mecânica, auxiliar de contabilidade, produção e gestão de eventos, entre outras.

Os interessados em participar devem ficar atentos aos prazos de inscrições, que diferem dependendo do período de início das aulas. São eles:

Para as aulas que iniciam nos dias 2 e 4 de setembro, as inscrições começam às 8 horas desta sexta-feira (25);

Já as que começam em 11 setembro, o período para manifestar interesse é a partir da próxima quarta-feira (30), e segue até a formação de turma.

Como se inscrever

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem se dirigir à sede de um dos CVTs das cidades listadas (confira abaixo), portando documentação completa e comprovante de cadastro dos programas sociais, para quem possui o cadastro.

A Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) detalhou que o Centec prioriza pessoas que moram no Ceará, tenham a partir de 16 anos, e estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Municípios participantes

As oportunidades de Formação Inicial e Continuada (FIC) são lotadas nas cidades de Acaraú, de Barbalha, de Boa Viagem, de Brejo Santo, de Campos Sales, de Fortim, Granja, de Horizonte, de Jucás, de Limoeiro do Norte, de Mauriti, de Maracanaú, de Maranguape, de Missão Velha, de Quixeré, de São Benedito e de Viçosa do Ceará.

As aulas são presenciais e possuem carga horária de 164 horas. Todos os alunos aprovados recebem certificado.