Curso de costureiro oferece 50 vagas em Fortaleza; veja como se inscrever

O Centro Vocacional Tecnológico de Fortaleza ( CVT Fortaleza ) está com inscrições abertas para curso de costureiro . O curso será presencial, e os alunos serão divididos em duas turmas, cada uma com 25 vagas: uma pela manhã, de 8h às 12h, e outra à tarde, das 14h às 18h.

As aulas terão início na próxima segunda-feira (28). O CVT Fortaleza fica localizado no bairro José Bonifácio. Para se inscrever, é preciso a partir de 16 anos e ensino fundamental I completo.

“Os cursos visam à capacitação de jovens e adultos, de pessoas que estão em vulnerabilidade socioeconômica, com renda familiar de até um salário mínimo, pessoas beneficiárias do cartão Mais Infância e que buscam inserção no mercado de trabalho, podendo ser autônomas e/ou formar grupos de costureiros”, descreve o diretor de Extensão Tecnológica e Inovação do Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), Hermínio Lima.