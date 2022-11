Concurso Banrisul tem edital divulgado com 824 vagas para escriturário; veja detalhes

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) abriu edital, nesta sexta-feira (18), para concurso com 824 vagas para a carreira de escriturário. Os salários, com os benefícios, podem chegar a R$ 5.150,97.

Ao todo, conforme informações do edital, 512 vagas são destinadas à ampla concorrência, 103 para Pessoas com Deficiência (PcDs), 131 para pessoas negras, 39 para pessoas trans e 39 para indígenas.

Inscrições estão abertas

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 7 de dezembro, com previsão de encerramento às 23h59, e podem ser feitas mediante o pagamento de uma taxa de R$ 45.

Estão aptos à isenção pessoas com deficiência e com renda mensal de até um salário mínimo e meio per capita familiar. Para solicitar, é necessário acessar o site da Fundação Cesgranrio.

Para os interessados em participar da seleção, as oportunidades serão distribuídas em macro e microrregiões do Rio Grande do Sul, com várias cidades envolvidas.

Detalhes das vagas

A jornada de trabalho para os escriturários será de 30 horas, com ganhos iniciais de R$ 2.664,93, com possibilidade de chegarem a R$ 2.963,01 após 90 dias.

Os valores ainda podem ser acrescidos de auxílio cesta-alimentação de R$ 1.173,54, auxílio-refeição de R$ 1.014,42, plano de saúde médico e odontológico, plano de previdência privada, ascensão de carreira conforme o plano de cargos e salários, incluindo outros benefícios.

Os ganhos, por fim, podem chegar a R$ 5.150,97, lembrando que os contratados estarão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).