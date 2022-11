Concurso para PM CE abre inscrições nesta terça-feira (15); veja detalhes

As inscrições do concurso para 2º Tenente do Quadro de Oficiais Combatentes da Polícia Militar (PMCE) foram iniciadas oficialmente nesta terça-feira (15). Com o total de 113 vagas imediatas, o certame disponibiliza salário de R$ 8 mil.

Conforme as informações da PMCE, o prazo para se inscrever segue até o dia 21 de dezembro deste ano, com uma taxa de R$ 180. Os dados podem ser informados no site do Idecan, responsável pela organização do concurso.

As provas objetivas de múltipla escolha serão realizadas em Fortaleza, no dia 5 de fevereiro de 2023, a partir das 14h. Segundo a organização do concurso, um prazo de 4h será estipulado para os participantes.

Vagas disponíveis

Ao todo, 90 vagas de ampla concorrência, com 76 para homens e 14 para mulheres, estão disponíveis para seleção imediata. As outras 23 são reservadas para cota racial, sendo 20 para homens e 3 para mulheres.

Mais 187 vagas são para formação de cadastro de reserva. Ampla concorrência somam 150 vagas (127 para homens e 23 para mulheres) e cota racial outras 37 vagas (31 para homens e 6 para mulheres).

A remuneração inicial para cadetes durante o Curso de Formação de Oficiais é de R$ 4.560,65. O aspirante a oficial terá vencimentos de R$ 7.128,23. Ao ser promovido a 2º Tenente, o salário chegará a R$ 8.084,05.

Confira os requisitos: