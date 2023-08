Instituto Centec lança curso gratuito sobre energia solar fotovoltaica; veja como se inscrever

O Instituto Centec está com inscrições abertas para curso de Energia Solar Fotovoltaica, com 45 vagas. A capacitação é gratuita e será realizada no Centro Vocacional Técnico (CVTec) de São Gonçalo do Amarante. As aulas têm início no próximo dia 28.

O objetivo do curso é capacitar profissionais para atuar no mercado de energia solar, segmento que vem se destacando no cenário nacional. O curso é destinado a jovens e adultos que tenham interesse em se capacitar no segmento, profissionais que atuam na área, com conhecimento prévio sobre eletricidade e instalações elétricas, e ensino médio completo.

As inscrições acontecem até a próxima sexta-feira (11), ou até o preenchimento das vagas, apenas presencialmente, na sede do CVTec de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza.

É preciso portar documentação completa e comprovante de cadastro dos programas sociais, para quem tiver.

Vagas e duração do curso

Os cursos do Instituto Centec priorizam pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica e atendam aos requisitos de escolaridade mínima exigidos por cada curso.

Esse é o primeiro curso do Centec voltado para o setor de energias renováveis, com as vagas distribuídas em três turnos (manhã, tarde e noite), sendo 15 por turno, com carga horária de 160 horas e duração de dois meses. Todos os alunos aprovados recebem certificado.

Serviço

Inscrições: CVTec São Gonçalo do Amarante (Rua Estrada da Liberdade, s/n - Liberdade, São Gonçalo do Amarante)

Informações: (85) 99911-0135 ou (85) 99911-0136