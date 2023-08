Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (7)

Há diversos concursos públicos e seleções para atuação no Ceará com inscrições abertas nesta segunda-feira (7). Serão selecionados candidatos para diversos cargos, dos níveis fundamental ao superior, com oferta para múltiplas áreas, com salários de até R$ 15 mil.

PREFEITURA DE FORTALEZA

A Prefeitura de Fortaleza abriu uma seleção pública com 73 vagas imediatas para profissionais de saúde e formação de cadastro de reserva para diversas ocupações. O certame é voltado para profissionais de nível médio e superior, e os aprovados trabalharão em unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde (SMS)

As inscrições são feitas no site Canal de Concursos e Seleções até o dia 13 de agosto. No total, a gestão municipal lançou quatro editais. A taxa de inscrição é R$ 70 para nível médio, R$ 100 para nível superior e R$ 120 para médicos.

PREFEITURA DE PEDRA BRANCA

A prefeitura de Pedra Branca, no Interior do Ceará, tem concursos públicos com inscrições abertas, com um total de 829 vagas. Dessas, 351 são imediatas e 478 para formação de cadastro de reserva. Os salários variam entre R$ 1.320 até R$ 15 mil.

Há ofertas para as mais diferentes funções, desde agentes de trânsito a guardas civis, professores, psicopedagogos, auxiliares de ensino, médicos, e motoristas. Também há oportunidades para cargos administrativos.

Para se inscrever, é necessário preencher formulário no site oficial do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH). As inscrições estarão abertas até 15 de agosto, com taxas de R$ 90 a R$ 170, a depender do cargo.

PREFEITURA DE CATARINA

A Prefeitura de Catarina tem concurso público com 187 vagas para diversos cargos. São selecionados candidatos para diversas funções, como assistente social, enfermeiro, farmacêutico, médico, motorista, professor e pedagogo.

Do total, 108 vagas são de ampla concorrência, três para pessoas com deficiência e 76 para composição de cadastro de reserva.

As remunerações variam entre R$ 1.320 a R$ 8.500. Os interessados devem se inscrever até 18 de agosto no site oficial do Instituto Consulpam.

DATAPREV

O Dataprev tem concurso público aberto com 222 vagas de posse imediata, sendo 20 destinadas ao Ceará. Também há 161 oportunidades para formação de cadastro de reserva.

A seleção tem vagas para os cargos de analista de tecnologia da informação, analista de processamento, auxiliar de enfermagem e técnico de segurança do trabalho. Os salários vão de R$ 3.713,12 a R$ 8.747,61.

Os interessados terão até 18 de agosto para confirmar a inscrição, exclusivamente pelo site do Dataprev, banca organizadora do certame. A taxa cobrada será de R$ 80 para ensino médio e R$ 100 para formação superior.

IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem processo seletivo aberto para Agente Censitário de Pesquisas e Mapeamento (ACMAP), com 148 vagas de caráter temporário. São cinco vagas para atuação em Fortaleza.

A remuneração é de R$ 3.100,00, além de benefícios como auxílio-alimentação no valor de R$ 658,00, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. A previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos.

As inscrições devem ser feitas até o dia 13 de agosto, pelo site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon). O valor da taxa de participação é de R$ 30,00.

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) promove na próxima terça-feira (8) uma "maratona" de vagas de estágio e aprendizagem. O evento, que acontece presencialmente de 10h às 15h, ofertará 11,2 mil vagas em todo o País, sendo 199 no Ceará.

Das oportunidades no Estado, 176 são em Fortaleza, sendo 156 de estágio e 20 de aprendizagem. Além da Capital, há vagas em Sobral (8) e Juazeiro do Norte (15).

SERVIÇO

Locais de atendimento da "Maratona de Vagas CIEE" no Ceará

Fortaleza

Faculdade Pitágoras

Rua Barão de Aratanha, 80 - Centro

Sobral

Faculdade Uninta

Rua Antônio Rodrigues Magalhães, 359 - Dom Expedito

Juazeiro do Norte

Rua Francisco Cândido Magalhães, 40 (dentro do Edif. Unique Business - Salas 1508 e 1509, 15º andar) - Triângulo