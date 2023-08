CIEE faz 'maratona' de vagas de estágio e aprendizagem com oportunidades no Ceará

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) promove na próxima terça-feira (8) uma "maratona" de vagas de estágio e aprendizagem. O evento, que acontece presencialmente de 10h às 15h, ofertará 11,2 mil vagas em todo o País, sendo 199 no Ceará.

Das oportunidades no Estado, 176 são em Fortaleza, sendo 156 de estágio e 20 de aprendizagem. Além da Capital, há vagas em Sobral (8) e Juazeiro do Norte (15).

"Você, estudante que está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho, deve comparecer ao nosso atendimento para verificar as vagas disponíveis tanto de estágio tanto de aprendizado", disse a supervisora do CIEE no Ceará, Yvina Egídio.

Segundo ela, o atendimento em Fortaleza acontecerá na faculdade Pitágoras, em Sobral, será na faculdade Unintra, e em Juazeiro do Norte, no posto de atendimento do CIEE.

Cursos com mais vagas

Os cursos de Administração, Pedagogia, Contabilidade e Marketing, além do Ensino Médio, contabilizam o maior número de vagas de estágio. Já na modalidade de aprendizagem, se destacam os cursos de Arco Administrativo, Logística, Operador de Telemarketing e Auxiliar de Produção.

Serviço

Locais de atendimento da "Maratona de Vagas CIEE" no Ceará

Fortaleza

Faculdade Pitágoras

Rua Barão de Aratanha, 80 - Centro

Sobral

Faculdade Uninta

Rua Antônio Rodrigues Magalhães, 359 - Dom Expedito

Juazeiro do Norte

Rua Francisco Cândido Magalhães, 40 (dentro do Edif. Unique Business - Salas 1508 e 1509, 15º andar) - Triângulo