CNU terá resultados divulgados no dia 4 de fevereiro, anuncia governo federal

O governo federal informou nesta terça-feira (14) que os resultados do Concurso Nacional Unificado (CNU) serão divulgados no dia 4 de fevereiro. A data foi adiantada em uma semana, conforme o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Para os candidatos do bloco 8, que engloba cargos de nível média, a lista já será final. Já para o blocos 1 a 7, de nível superior, outras classificações ainda serão divulgadas ao longo de fevereiro (ver cronograma completo abaixo). A última data de divulgação de resultados desses últimos blocos é em 28 de fevereiro, com uma lista definitiva.

O cronograma anterior prometia as notas finais para 11 de fevereiro. A informação foi dada durante coletiva de imprensa, com a presença da ministra da Gestão, Esther Dweck, do Secretário de Gestão de Pessoas, José Celso Cardoso Jr, e do diretor do CNU, Alexandre Retamal.

Já havia ocorrido uma mudança no cronograma por conta de uma decisão judicial que reintegrou ao concurso cerca de 32 mil candidatos que tinham sido eliminados por não preencherem toda a identificação em seus cartões de resposta.

Como acessar os resultados?

A consulta pode ser feita na página oficial do concurso. No dia dos resultados, segundo o novo cronograma, também será divulgada a primeira convocação para os cursos de formação dos Blocos 1 a 7. Os candidatos terão entre 4 e 5 de fevereiro para confirmar a participação no curso.

Veja o novo cronograma