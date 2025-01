Concurso ICMBIO tem inscrições reabertas e prova adiada; veja novo cronograma

As inscrições para o concurso público do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) serão reabertas, segundo novo cronograma divulgado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (14).

O novo prazo começa às 10h da próxima sexta-feira (17) e vai até as 18h do dia 27 de janeiro. Interessados devem se inscrever pelo site do Cebraspe, organizadora do processo seletivo.

Outra alteração diz respeito à data das provas objetivas e discursiva, que seriam aplicadas no dia 23 de fevereiro e foram adiadas para o dia 30 de março. (Veja cronograma completo abaixo).

Veja também Papo Carreira Concurso dos Correios: resultado das provas objetivas deve ser divulgado nesta terça-feira (14) Papo Carreira Resultado final do Concurso Dataprev é divulgado; veja como consultar

Vagas e remuneração

É ofertado um total de 350 vagas de nível superior, sendo 120 para analista administrativo e 230 para analista ambiental. Os salários de ambos os cargos é de R$ 8.817,72. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

A taxa de inscrição para o cargo de analista administrativo é de R$ 93, e R$ 99 para o de analista ambiental. Candidatos cadastrados no CadÚnico ou doadores de medula óssea em instituições reconhecidas pelo Ministério da Saúde podem requerer a isenção da taxa de inscrição.

Do total de vagas, 20% são reservadas para negros (pretos e pardos) e indígenas, e 5% para pessoas com deficiência.

Distribuição de vagas por região

Analista Administrativo

Norte - 10 vagas

- 10 vagas Nordeste - 10 vagas

- 10 vagas Centro-Oeste - 10 vagas

- 10 vagas Sudeste - 10 vagas

- 10 vagas Sul - 10 vagas

- 10 vagas Brasília - 70 vagas

Analista Ambiental

Norte - 50 vagas

- 50 vagas Nordeste - 25 vagas

- 25 vagas Centro-Oeste - 25 vagas

- 25 vagas Sudeste - 25 vagas

- 25 vagas Sul - 15 vagas

- 15 vagas Brasília - 90 vagas

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp

Cronograma do concurso