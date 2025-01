Prefeitura de São Gonçalo do Amarante abre seleção com 820 vagas e salários de até R$ 4,3 mil

A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, publicou um edital de processo seletivo para a contratação temporária de servidores públicos, além de formação de cadastro de reserva. São 820 vagas, sendo 53 destinadas a pessoas com deficiência. As oportunidades são para nível fundamental, médio, técnico e superior.

Os aprovados serão alocados em distritos e regiões de São Gonçalo do Amarante, como Croatá, Pecém, Taíba, Cágado, Serrote, entre outros. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 4.376,45, a depender da posição.

Há vagas para cargos de auxiliar de serviços gerais, bombeiro hidráulico, cozinheiro, eletricista, motorista, operador de máquinas pesadas, pedreiro, pintor, porteiro, servente, soldador, tratorista, vigia, agente administrativo, salva-vidas, psicólogo, advogado, fonoaudiólogo, entre outros.

Conforme o edital, o número de classificados no cadastro de reserva será de até o triplo das vagas destinadas a cada função.

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e podem ser feita no período de 13 a 14 de janeiro, por meio do site oficial do município. Os interessados devem preencher uma ficha de inscrição, que será disponibilizada em formato digital.

Após a inscrição online, os candidatos devem fazer a entrega da documentação presencialmente, no período de 21 a 28 de janeiro. O local da entrega será divulgado posteriormente no site da prefeitura. A inscrição só será validada após a entrega da documentação.

Os documentos a serem entregues são:

Cópia da Carteira de Identidade;

Cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), para funções que exijam habilitação específica;

Cópia do registro ou carteira profissional, para funções que exijam registro;

Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Cópia do comprovante de residência atualizado ou declaração de residência assinada;

Cópias de comprovantes de experiência e certificados de cursos;

Cópia autenticada do laudo médico (para candidatos às vagas reservadas para pessoas com deficiência);

Currículo atualizado;

Ficha de Inscrição impressa.

Processo seletivo

O processo seletivo contará com a análise do currículo, de títulos/certificados/diplomas e dos comprovantes de experiência, além de entrevista.

As entrevista devem ocorrer no período de 6 a 14 de fevereiro. A convocação dos candidatos, bem como os horários e locais das entrevistas, serão divulgados até o dia 4 de fevereiro.