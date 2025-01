UeceVest abre inscrições para cursinhos com opção para candidatos a cursos da Saúde; veja como se inscrever

O Núcleo Pré-Universitário da Universidade Estadual do Ceará (Uece) está com inscrições abertas para as turmas de 2025.1. Os candidatos poderão se inscrever até o dia 24 de janeiro, nos cursos oferecidos nas modalidades Intensivo, Extensivo e MedUECEVest. Segundo a organização, as vagas são limitadas.

Conforme programação, o cursinho Intensivo tem duração de um semestre, portanto, é indicado para os que pretendem prestar vestibular no meio do ano. Já o Extensivo tem duração de nove meses, ideal para quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou quem vai prestar vestibular no fim de 2025.

Veja também Papo Carreira Concurso do Banese tem vagas com salários de até R$ 5,7 mil; confira detalhes do edital Papo Carreira TRT-CE abre inscrições para estágio remunerado; veja detalhes

Lydia Pantoja, coordenadora pedagógica do UeceVest, aponta que a grande novidade deste ano é o cursinho Extensivo MedUECEVest. Com duração de dez meses, ele é indicado para quem vai fazer o Enem ou vestibular para Medicina ou outra área da saúde, além dos que buscam um aprofundamento no conteúdo das específicas, com direito a simulados e aulões.

"Nas três modalidades, os alunos vão ter acesso a um corpo decente qualificado e a um material didático atualizado em 2025. Nossa aposta é constituída de quatro módulos e, agora, contempla o conteúdo de educação física, que consta na matriz de vestibular da Uece", explicou Pantoja.

Inscrições pela internet

As inscrições têm duas etapas: a primeira é online e a segunda será a entrega da cópia de toda a documentação na secretaria do curso.

O estudante deverá acessar um dos links abaixo conforme a modalidade da escolha:

>> Inscrições nas turmas de Intensivo

>> Inscrições nas turmas de Extensivo

>> Inscrições nas turmas de MedUECEVest

Previsão das aulas

As aulas serão presenciais, no campus Itaperi, com início em 3 de fevereiro para o Intensivo e em 10 de março para o Extensivo e o MedUeceVest. As turmas são nos turnos manhã (7h15 às 12h) e tarde (13h15 às 18h), de segunda a sexta-feira.

Podem se matricular estudantes que cursem o Ensino Médio e demais interessados, de todas as idades, ou que já tenham concluído o Ensino Médio e querem se preparar para ingressar na Universidade, via vestibular ou Enem.

As inscrições serão realizadas com a primeira etapa pela internet e a segunda etapa com entrega da cópia de toda a documentação na secretaria do curso.