Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (13)

O Ceará conta com diversos concursos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (13). Há vagas para órgãos públicos e privados, com salários que chegam a R$ 17,9 mil.

As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Veja:

Concurso do MPU

O Ministério Público da União (MPU) está com 152 vagas abertas para os cargos de Analista e Técnico em diferentes áreas e unidades da federação, incluindo o Ceará. A remuneração inicial varia de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78 com uma jornada de trabalho de 40 horas. Haverá também a criação de cadastro de reserva.

>>> Veja o edital

As inscrições começam a partir das 16h desta segunda-feira (13) e seguirão até o dia 27 de fevereiro. Os interessados podem se inscrever através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que organiza o certame. É necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 95 para o cargo de Técnico e R$ 120 para o de Analista.

Prefeitura de São Gonçalo do Amarante

A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, publicou um edital de processo seletivo para a contratação temporária de servidores públicos, além de formação de cadastro de reserva. São 820 vagas, sendo 53 destinadas a pessoas com deficiência. As oportunidades são para nível fundamental, médio, técnico e superior.

As inscrições são gratuitas e podem ser feita no período de 13 a 14 de janeiro, por meio do site oficial do município. Os interessados devem preencher uma ficha de inscrição, que será disponibilizada em formato digital.

Os aprovados serão alocados em distritos e regiões de São Gonçalo do Amarante, como Croatá, Pecém, Taíba, Cágado, Serrote, entre outros. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 4.376,45, a depender da posição.

Embrapa

As inscrições para o concurso da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Os interessados podem se inscrever até 14 de janeiro, às 18h, pelo site do Cebraspe, que organiza o certame. Há vagas para o Ceará.

>>> Confira o edital

Ao todo, o concurso oferta 719 vagas para ampla concorrência, 103 para pessoas com deficiência (PcDs) e 205 para pessoas pretas e pardas (PPPs). As oportunidades estão distribuídas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. A remuneração inicial varia de R$ 2.186,19 a R$ 12.814,61.

Ebserh

O concurso público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) oferece 545 vagas e formação de cadastro de reserva, incluindo 198 oportunidades na área médica, 330 na área assistencial e 17 na área administrativa.

As inscrições seguem até o dia 20 de janeiro, por meio do site da Fundação Getúlio Vargas. As oportunidades são destinadas a 45 hospitais universitários federais e à administração central da Ebserh. Os salários variam de R$ 2.707,15 a R$ 17.978,62.

> Edital Área Médica

>> Edital Área Assistencial

>>> Edital Área Administrativa

Estágio na Funceme

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) está com inscrições abertas para seleção de oito estagiários, distribuídos em seis áreas diferentes de conhecimento. É possível se candidatar a uma das oportunidades até o dia 28 de janeiro.

O certame é voltado para estudantes do Ensino Superior, que estejam cursando uma das seguintes graduações:

Administração;

Tecnologia da Informação;

Serviço Social;

Contabilidade;

Direito;

Psicologia.

Os interessados em se candidatar devem se inscrever, gratuitamente, pelo portal de seleções da Funceme. Os selecionados receberão bolsa no valor de R$ 831,52, além de auxílio-transporte e seguro de vida.

