Kamila Cardoso: conheça a candidata ao Senado Federal em 2022

anunciada no dia 5 de agosto pelo partido Avante e homologada em convenção partidária. O número de urna da candidata será 700.

Legenda: Kamila Cardoso integra a chapa encabeçada pelo candidato ao Governo do Ceará, Capitão Wagner Foto: Thiago Gadelha

Suplentes

A chapa para o Senado terá ainda como suplentes o ex-vereador de Fortaleza Gelson Ferraz (Republicanos) e o Pastor Paixão (PTB).

Cargos públicos

A candidata tem 44 anos e ganhou visibilidade após descobrir que o filho Kaio Cardoso (hoje, com 15 anos) sofria de anemia aplástica e precisou de um transplante de medula óssea.

Essa será a segunda vez que ela irá concorrer a um cargo eletivo. Em 2020, ela foi candidata a vice-prefeita de Fortaleza na chapa encabeçada por Capitão Wagner, que acabou derrotada pelo atual prefeito José Sarto (PDT). Ainda não assumiu cargos eletivos.

Apoios políticos

A candidata integra a coligação "União pelo Ceará", que reúne os partidos União Brasil, Avante, PL, PTB, Republicanos, Pros e Podemos. O principal líder da oposição, Capitão Wagner (União), é um dos incentivadores da candidatura.

Propostas e plano de governo

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, Kamila Cardoso afirmou que terá a Saúde como principal prioridade, caso seja eleita para o Senado Federal.

Ela destacou que é contrária a projetos de lei como o que propõe a legalização dos jogos de azar e que considera que a ampliação da permissão para o porte de armas de fogo deve ser feita a partir de estudos e pesquisas.

Ela também afirmou ser favorável às cotas raciais, que completam dez anos em 2022 e devem ser revisadas pelo Congresso Nacional.

Apesar disso, a candidata defendeu que, devido ao caráter de casa revisora do Congresso Nacional, o mais importante era o perfil do senador e as bandeiras defendidas.

Declaração de bens

Kamila Cardoso declarou R$ 891.283,44 em bens à Justiça Eleitoral. O valor é dividido entre saldo em conta corrente e 50% de três imóveis: dois apartamentos e uma casa.

O valor é semelhante ao declarado pela candidata em 2020. Naquela eleição, ela declarou R$ 890.500 – divididos entre os mesmos imóveis e saldo em conta corrente.

