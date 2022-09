Capitão Wagner: conheça o candidato a governador do Ceará em 2022

O policial militar e deputado federal Wagner Sousa Gomes, o Capitão Wagner, é o candidato ao Governo do Estado do Ceará. Com 43 anos, o militar da reserva entrou na vida pública em 2010, quando concorreu pela primeira vez a um cargo eletivo, ao tentar assento como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) pelo PR.

Partido político e número

O candidato concorre pelo partido União Brasil com o número 44.

Apoios políticos

Sem família de tradição política, ganhou notoriedade em mobilizações da Polícia Militar entre 2011 e 2012 – época em que presidia a Associação dos Profissionais da Segurança Pública do Ceará. Em 2012, inclusive, a segurança pública era uma das principais pautas das campanhas eleitorais.

Com o rompimento da então prefeita Luizianne Lins (PT) com os irmãos Ferreira Gomes na Capital, Wagner chegou a apoiar a candidatura petista de Elmano de Freitas, no segundo turno, contra Roberto Cláudio (à época do PSB) - lançado pelos irmãos Ferreira Gomes.

Ao todo, ele vai para a eleição com uma coligação formada por seis partidos: União, PL, Avante, Republicanos, Podemos e PTB.

Cargos públicos

Em 2012 foi eleito o vereador mais votado de Fortaleza e exerceu o mandato entre 2013 e 2015. Se candidatou mais uma vez ao cargo de deputado estadual e foi o candidato com maior número de votos em 2014.

Em 2016 disputou pela primeira vez a Prefeitura de Fortaleza, tendo sido derrotado por Roberto Cláudio (PDT) no segundo turno, obtendo 46,43% dos votos.

Em 2018, filiado ao Pros, foi deputado federal mais votado do Ceará, tendo recebido 303.593 votos. Em 2020 concorreu mais ma vez ao cargo de prefeito de Fortaleza, perdeu a disputa no 2º turno para José Sarto (PDT). Nessa campanha obteve 624.892 votos.

Vice

O candidato tem como vice o ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos. O ex-parlamentar foi filiado ao PSDB por mais de 30 dias e ocupou seis mandatos como parlamentar em Brasília.

Propostas e plano de governo

As propostas apresentadas para o plano de Governo de Capitão Wagner é dividida em quatro dimensões: Governamental, Social, Econômica, Social e Infraestrutural. O arquivo tem 11 páginas e 44 propostas. Entre elas estão:

Assumir o povo como real beneficiário das ações do Estado, reduzindo a pobreza as desigualdades sociais.

Criar, em cooperação com Instituições nacionais e internacionais de segurança pública e defesa, o maior centro de inteligência policial da América Latina.

Reformular o sistema de educação profissional, criando novas escolas e recuperando as já existentes.

Declaração de bens

Neste ano, Capitão Wagner declarou à Justiça Eleitoral o patrimônio de R$1.057.122,45 em bens. O valor é distribuído em terreno, duas casas, aplicações financeiras, um veículo, apartamento e depósito bancário. Em 2020, quando concorreu a prefeito de Fortaleza, Wagner havia declarado R$1.267.695,52 em bens.

