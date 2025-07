Moraes bloqueia contas, cartões e Pix de Marcos Do Val após viagem aos EUA

Após o senador Marcos Do Val (Podemos-ES) viajar para os Estados Unidos nesta semana com a família, o ministro Alexandre de Moraes mandou bloquear o Pix e os cartões do parlamentar nesta sexta-feira (25). A medida abrange todas as contas bancárias do senador, que usou passaporte diplomático para a viagem.

O fato teria driblado uma decisão de Moraes, que já havia determinado o bloqueio dos passaportes antes.

Entretanto, segundo nota divulgada por Do Val, o passaporte diplomático é válido até 2027 e não tem restrições: "Meu passaporte diplomático, emitido pelo Ministério das Relações Exteriores, está válido até julho de 2027 e sem restrição. Além disso, meu visto oficial de entrada nos Estados Unidos foi recentemente renovado, com validade até 2035".

“Apesar de está (sic) sofrendo graves violações das minhas prerrogativas parlamentares, até o momento, não há qualquer decisão judicial válida que restrinja a minha liberdade de locomoção. Continuo exercendo plenamente meu mandato e mantendo agendas institucionais”, pontuou o parlamentar, em nota.

Suposta intimidação de policiais

Além dos bloqueios bancários, Moraes mandou suspender o passaporte, pois há suspeitas de que o senador integrava um grupo com objetivo de intimidar policiais federais.

Do Val é suspeito de obstrução de Justiça, após publicar nas redes sociais informações sobre o delegado da PF Fábio Schor, liderança nas investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Marcos do Val é ainda investigado pelo STF pelos crimes de tentativa golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de direito, falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo e divulgação de documento sigiloso. Essas acusações foram as que o fizeram ter os passaportes bloqueados.