Marcos do Val contraria Moraes e deixa País mesmo com bloqueio de passaporte

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) viajou aos Estados Unidos mesmo após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o impedia de deixar o País. A saída ocorre em meio ao recesso parlamentar.

No último dia 16 de junho, Marcos do Val solicitou autorização para viagem, mas teve pedido negado por Moraes. "Cumpre ressaltar que cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. Diante do exposto [...] indefiro o pedido feito por Marcos Ribeiro do Val", escreveu o ministro na decisão.

A informação da viagem foi confirmada pelo portal UOL, que divulgou nota do parlamentar. Segundo Val, a viagem foi realizada "com toda a documentação diplomática e consular plenamente regular", além de ter sido informada antecipadamente ao STF, ao Ministério das Relações Exteriores e ao Senado Federal.

A saída do senador teria ocorrido por Manaus. "Meu passaporte diplomático, emitido pelo Ministério das Relações Exteriores, está válido até julho de 2027 e sem restrição", disse ele.

Medida cautelar e passaporte

Marcos do Val é investigado pelo STF pelos crimes de tentativa golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de direito, falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo e divulgação de documento sigiloso.

Por conta disso, o senador teve bloqueio dos passaportes determinado pela Justiça. Em fevereiro de 2025, por exemplo, a Primeira Turma da Corte rejeitou recurso para entrega dos passaportes.

A medida foi mantida após suspeita de que ele integrava uma campanha de intimidação contra policiais federais.

Até o momento, não há posicionamento da Polícia Federal ou do Itamaraty sobre a viagem feita por ele.